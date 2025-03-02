Son Dakika Haberler

Malatya’da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon

malatya-da-sokak-saticilarina-yonelik-operasyon

OPERASYON SONUCU GÖZALTILAR

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yapılan ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştiriliyor. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen bu operasyon sonucunda 2 kişiyi gözaltına alıyor.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan operasyonda toplamda 1 kilo 734 gram kannabinoid, 42 adet sentetik ecza ve 1.46 gram metamfetamin maddesi ele geçiriliyor. Gözaltına alınan şahıslar D.G. ve K.D. olarak belirtiliyor. Zanlıların işlemleri, polis merkezinde devam ediyor.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Samsun’da Genç Adam Asılı Halde Bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 22 yaşındaki E.K. babasına ait iş yerindeki saman deposunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika Haberler

Savunma Yatırımlarının Artışı Kritik Önem Taşıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Zirvesi'nde Avrupa'nın savunma yatırımlarını artırmasının acil bir gereklilik olduğunu vurguladı ve üye ülkelerin bu konuda finansmana ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.