Malatya’da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon

OPERASYON SONUCU GÖZALTILAR

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yapılan ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştiriliyor. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen bu operasyon sonucunda 2 kişiyi gözaltına alıyor.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan operasyonda toplamda 1 kilo 734 gram kannabinoid, 42 adet sentetik ecza ve 1.46 gram metamfetamin maddesi ele geçiriliyor. Gözaltına alınan şahıslar D.G. ve K.D. olarak belirtiliyor. Zanlıların işlemleri, polis merkezinde devam ediyor.