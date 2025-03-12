Malatya’da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon

TORBACILARA YÖNELİK OPERASYON

Malatya’da ‘torbacı’ olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik gerçekleşen operasyonlar sonucunda 15 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç ay süren fiziki ve teknik takipler sonrasında uyuşturucu satıcılarına karşı eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN DETAYLARI

Operasyon sırasında 2 bin 205 adet sentetik ecza, 148 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 32 bin 910 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 zanlıdan 13’ü, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.