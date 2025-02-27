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Malatya’da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon

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OPERASYONUN DETAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştiriyor. Operasyon sırasında belirlenen adreslerin yanı sıra 2 araçta da arama yapılıyor. Yapılan aramalarda, 662 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçiriliyor.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Burada yapılan işlemler sonucunda tüm şüpheliler tutuklanıyor. Bu durum, narkotik suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

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