Malatya’da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon

OPERASYONUN DETAYLARI
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştiriyor. Operasyon sırasında belirlenen adreslerin yanı sıra 2 araçta da arama yapılıyor. Yapılan aramalarda, 662 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçiriliyor.
GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR
Operasyon sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Burada yapılan işlemler sonucunda tüm şüpheliler tutuklanıyor. Bu durum, narkotik suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.