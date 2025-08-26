Malatya’da Sulama Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

DEVLET SU İŞLERİ EKİPLERİ SULAMA ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR

6 Şubat depremlerinin ardından, Malatya’daki sulama altyapısının kuvvetlendirilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri yoğun bir çalışma içerisinde. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın titizlikle takip ettiği bu süreçte, Malatya genelinde 23 farklı noktada onarım faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca, 3 ayrı ihale ile toplam 2,1 milyar TL değerinde yatırım yapılmış durumda.

SULAMA ALTYAPISI ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Malatya DSİ 92. Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda, Milletvekili Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinin ardından sürdürülen sulama altyapısı uygulamalarını ve elde edilen ilerlemeleri gözden geçirdi. Çiftçilerin yaşamını kolaylaştırmak ve tarımsal üretimin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla DSİ’nin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, 23 farklı lokasyonda onarım yapıldığını ve 3 ayrı ihale ile 2,1 milyar TL’lik yatırımın gerçekleştirildiğini belirtti.

YENİLEME VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Altıntop, Dedeyazı ve Yeşilbağlar bölgelerinde yenileme işlerinin yapıldığını söyleyen Milletvekili Ölmeztoprak, S4 ana kanalı dahil pek çok noktada güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını dile getirdi. Ayrıca Battalgazi, Akçadağ, Yeşilyurt, Yazıhan ve Doğanşehir ilçelerinde de bu çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Doğanşehir ve Akçadağ’a su dağıtan diğer kanalları etkileyen inşaatların da hızla devam ettiğini ifade etti.

SUYUN ÖNEMİ VURGULANDI

Milletvekili Ölmeztoprak, sulama yatırımlarının önemine de dikkat çekti ve kuraklığın artış gösterdiği bir dönemde bu yatırımların hayati değer taşıdığını belirtti. “Su, yalnızca topraklarımız için değil, tüm canlılar için bir nefes demektir. Çiftçimizin alın teri toprakla buluştuğunda ancak suyla değer bulur. Bu nedenle sulama altyapımızı güçlendirmek, gıdamızın güvencesi, üretimimizin temeli, geleceğimizin en önemli sigortasıdır. Rabbim gayretlerimizi bereketli kılsın, toprağımıza bolluk, çiftçimize kuvvet, şehrimize dirlik nasip etsin” dedi.