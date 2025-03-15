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Malatya’da Takside Silahla Vurulma Olayı

GECE YARISI YAŞANAN SALDIRI

Malatya’da bir kişi, bacağında silahla vurulduktan sonra caddeye bırakıldı. Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Gülümser Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YARALI KİŞİ TAKSİDE YARALANDIĞINI AÇIKLADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı U.T., kendisini ticari taksi içerisinde S.T. tarafından silahla yaralandıktan sonra yola atıldığını belirtti. Bacak kısmına isabet eden kurşunla yaralanan U.T., Battalgazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayın zanlısının yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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