Malatya’da Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

DARENDE’DE TIR KAZASI

Malatya’nın Darende ilçesinde bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kaza sonrası ağır yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu üzerinde, Sandıkkaya Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

KAZADA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgilere göre, Kayseri yönünde seyir halindeki 61 yaşındaki Mehmet Barut yönetimindeki 26 AH 387 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle devrilerek yan yattı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İlk müdahalesi ilçe devlet hastanesinde yapılan Mehmet Barut, daha sonra hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtaramadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.