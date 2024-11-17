Malatya’da Tır Kazasında 1 Polis Şehit

TRAFFIC ACCIDENT IN MALATYA

Malatya’da meydana gelen bir trafik kazasına müdahale eden trafik polislerine tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu. Diğer yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Kaza, Doğanşehir ilçesinde Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, saman balyası yüklü bir tır, kazaya müdahale eden trafik polislerine çarptı. Bu feci olayda 2 polis memuru tırın altında kalıyor.

RESCUE OPERATIONS UNDERWAY

Olay yerine hemen çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda tırın altında kalan 1 polis memuru yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Diğer polis memurunun ise şehit olduğu bilgisi verildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.