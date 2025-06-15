Malatya’da Tır Lastiği Patladı

İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ TIRIN LASTİĞİ PATLADI

Malatya’da, iş makinesi taşıyan bir tırın lastiği aniden patlayarak çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın Gerçekleştiği An

Dün öğle saatlerinde, şehir merkezi İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir tırın lastiği, aniden büyük bir gürültüyle patladı. Bu durum, kaldırımda yürüyen vatandaşlar arasında kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu. Neyse ki, olayda yaralanan kimse olmadı ve tüm bu korkutucu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.