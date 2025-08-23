Malatya’da Tır- Otomobil Kazası, 1 Yaralı

TRAFFIK KAZASININ DETAYLARI

Malatya’daki bir trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, saat 21.15 civarında gerçekleşti. Olay, Malatya- Elazığ karayolu üzerindeki Turgut Özal Tıp Merkezi yakınlarında meydana geldi.

KAZA ANI VE YARALI

Edinilen bilgilere göre, Elazığ yönünde ilerleyen F.Ş. (18) yönetimindeki 44 FR 611 plakalı otomobil, aynı yönde giden M. D. (24) idaresindeki 10 AKH 576 plakalı tıra arkadan çarpma gerçekleştirdi. Olay sonucunda otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.