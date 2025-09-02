Malatya’da Tır-Traktör Kazası: 1 Yaralı

TRAFİK KAZASI OLDU

Malatya’da bir tır ile traktörün karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralanıyor. Kaza, saat 13.30 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Darende ilçe sınırları içinde meydana geliyor.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Kayseri yönüne giden İ.K. (49) yönetimindeki 44 HN 424 plakalı traktör, yolun sağ şeridinde arıza nedeniyle bekleyen M.M.A. (53) idaresindeki 58 BB 003 plakalı tıra çarpıyor. Kazada traktör sürücüsü yaralanıyor. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.