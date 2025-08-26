Malatya’da Tır ve Otomobil Çarpıştı

KAZADA YARALANANLARIN DURUMU

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 07.45 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Cafana Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Adıyaman yönünden gelen H.K. (43) yönetimindeki 31 ALF 303 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen N.S. (64) idaresindeki 31 AJD 559 plakalı tıra arka taraftan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde bulunan Ş.K., T.K., V.T.K. ve M.T.K. yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki farklı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak incelemeler sürüyor.