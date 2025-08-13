Haberler

Malatya’da Tır ve Otomobil Çarpıştı

TRAFFİK KAZASI NEDENİYLE YARALILAR BULUNMAKTADIR

Malatya’da gerçekleşen bir trafik kazasında, bir tır ve otomobil arasında çarpışma sonucu 3 kişi yaralanıyor. Kaza, saat 21.15’te Malatya-Kayseri karayolu üzerindeki Akçadağ-Develi bölgesinde meydana geldi. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, seyir halinde olan 52 yaşındaki V.A.’nın kullandığı 16 SBZ 39 plakalı tır, 55 yaşındaki M.M.H.’nın yönetimindeki 44 AHG 671 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından, otomobil sürücüsü M.M.H. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 37 yaşındaki M.Ç. ve 23 yaşındaki Y.H. yaralandı. Olayı haber alan jandarma ve sağlık ekipleri, hemen bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.

