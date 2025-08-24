Haberler

Malatya’da Torbacılara Yönelik Operasyon Yapıldı

TORBACILARA YÖNELİK OPERASYON

Malatya’da “torbacı” olarak tanımlanan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ciddi bir çalışma gerçekleştirdi.

FİZİKİ TAKİP VE OPERASYONUN DETAYLARI

Yürütülen fiziki takip çalışmalarının sonucunda Cumhuriyet, Karakavak, Cafana, Mollakasım ve Kemerköprü mahallelerinde belirlenen 5 ikamet, 1 araç ve 5 kişi üzerinde detaylı aramalar yapıldı. Bu aramalarda toplam 2 bin 288 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlının, polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Menemen'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikada önemli hasar oluştu.
Hatayspor, Hugo Almeida’yı teknik direktör yaptı

Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırarak, yeni antrenör olarak Hugo Almeida'yı göreve getirdi.

