Malatya’da Trafik Kazası, 1 Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, üç aracın dahil olduğu trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 civarında Malatya-Ankara karayolu İkizce Kavşağı bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ankara yönünden gelen G.S. (35) yönetimindeki 44 AHE 419 plakalı motosiklet, aynı yönde giden H.A. (66) sürmeli 35 ATZ 936 plakalı çekiciye çarpmamak için manevra yaptı. Ancak sürücünün kontrolünü kaybetmesi sebebiyle motosiklet, refüj üzerindeki tabela ile çarpışarak devrildi.

KAZADA YARALANAN BİREY VE MÜDAHALELER

Savrulan motosiklet, aynı yönde ilerleyen E.M.A. (31) yönetimindeki 44 B 0282 plakalı MOTAŞ aracına arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü G.S. yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ayrıca kazayla ilgili resmi bir inceleme süreci başlamış durumda.

