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Malatya’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Malatya’da gerçekleşen trafik kazasında üç aracın karışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, 12.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolunda bulunan Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) civarında oluştu. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünde sürüş yapmakta olan 44 AFA 452 plakalı SEAT marka otomobil, 44 LA 483 plakalı hafif ticari araç ile 44 ACC 876 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile çarpıştı.

YARALI VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kazada, Fiat Tofaş marka aracın sürücüsü yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri araştırma başlattı.

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