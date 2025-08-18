Haberler

Malatya’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE BİR YARALI

Malatya’da iki aracın çarpıştığı bir trafik kazasında 1 kişi yaralanıyor. Kaza, saat 19.30 sularında Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Elazığ yönüne seyahat eden E.A. (43) yönetimindeki 34 CMD 999 plakalı otomobil, yola düşen bir çadıra çarpmamak için yön değiştirdiğinde, aynı yönde ilerleyen Z.S. (59) idaresindeki 06 ABR 136 plakalı araçla çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada H.A. yaralanıyor. Olayın bildirimi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırılıyor. Kazayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.

Eşek Yüzünden Araç Takla Attı

Kırıkkale'de Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in aracı, yola çıkan eşeği evlemek için takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada Cönger ve iki kişi yaralandı.
Avrupa Optimist Takım Şampiyonası İstanbul’da Başladı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Avrupa Optimist Takım Şampiyonası, İstanbul Haliç'te 12 ülkenin milli takımlarının katılımıyla başladı. Fatih Belediye Başkanı başarılı bir etkinlik dileklerinde bulundu.

