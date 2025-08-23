Haberler

Malatya’da Trafik Kazası, 4 Ölü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir hafif ticari araç ile otomobil arasında kafa kafaya çarpışma sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 17.00 civarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Bayramuşağı bölgesinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Kayseri yönünden gelen 16 BTE 244 plaka numarasına sahip Peugeot marka hafif ticari araç, virajı almayı başaramayarak karşı şeride geçti ve Enes Çelik (29) idaresindeki 23 BC 278 numaralı BYD marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ve sürücü Enes Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi. K.Ç. (29) ve B.V.Ç. (3) ise kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından, ihbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Öte yandan hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazanın ardından ilgili inceleme başlatıldı.

