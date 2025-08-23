Malatya’da Trafik Kazası Oldu

TRAFAK KAZASI MALATYA’DA MEYDANA GELDİ

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kaza, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde saat 17.00 sularında Akçadağ-Bayramuşağı mevkiinde gerçekleşti.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Edinilen bilgilere göre, Kayseri yönünden ilerleyen Mehmet Şirin Çakıcı (45) yönetimindeki 16 BTE 244 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, virajı alamayarak karşı şeride geçti. Bu esnada, Enes Çelik (29) idaresindeki 23 BC 278 plakalı BYD marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte Saliha Tosun (74) ve Zöhre Gökalp (58) olay yerinde yaşamını yitirdi. K.Ç. (29) ve B.V.Ç. (3) ise yaralandı.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü, yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.