Malatya’da Trafik Kazası Oldu

TRAFİK KAZASI MALATYA’DA OLDU

Malatya’da Beylerderesi Viyadüğü üzerinde meydana gelen dört aracın karıştığı trafik kazası, trafiği durma noktasına getirdi. Kaza sebebiyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, saat 16.00 civarında Beylerderesi Viyadüğü’nün girişinde yol kenarında bekleyen 44 ADZ 078 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde giden 44 AHR 343 plakalı Citroen marka otomobil ile çarpıştı. Bu çarpışmaya 44 AD 989 plakalı bir kamyonet ve 44 KC 042 plakalı bir minibüs de dahil oldu. Kazada kimsenin yaralanmadığı, ancak araçlarda hasar meydana geldiği belirtildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Bu süreçle birlikte trafik tekrar normale döndü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.