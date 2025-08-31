Malatya’da Trafik Kazası Yaşandı

TRAFAK KAZASI VE YARALILAR

Malatya’da otomobil ile motosiklet arasında gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.45 civarında Çevre yolu üzerindeki İstasyon kavşağı mevkiinde oldu. Elde edilen bilgilere göre, 44 AFN 540 plakalı Hyundai marka otomobil ile 44 AGE 979 plakalı motosiklet, kavşak içerisinde çarpıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazada 1’i hafif olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.