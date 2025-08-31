Malatya’da Trafik Kazasında 2 Yaralı

KAZA NEDENİYLE İKİ YARALI

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında otomobil ve motosiklet çarpıştı, sonuç olarak 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.45 civarında Çevre yolu üzerindeki İstasyon kavşağı alanında gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 44 AFN 540 plakalı Hyundai marka otomobil ile 44 AGE 979 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpışma yaşadı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kazada yaralananlardan birinin durumu hafif olmakla birlikte toplamda 2 yaralı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, gerekli müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Kazanın sebepleriyle ilgili olarak inceleme işlemleri başlatıldı.