Malatya’da Traktör Devrildi, İki Yaralı

MALATYA’DA TRAKTÖR KAZASI

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında bir traktör devrildi ve iki kişi yaralandı. Olay, Dursunlu Mahallesi’nin Başpınar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, F.Y. yönetimindeki 44 AP 975 plakalı traktör, bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak devrildi.

KAZADA YARALILAR VAR

Kazanın ardından, sürücü F.Y. ve traktörde bulunan H.Ö., yaralanarak olay yerinde yardıma muhtaç hale geldi. Durumun acil bir şekilde bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin gerçekleştirilmesinin ardından yaralılar, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma süreci başlatıldı. Olayın nedenleri ve koşulları araştırılıyor.