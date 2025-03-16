Malatya’da Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

KAZADA TRAKTÖR DEVRİLDİ

Malatya’nın Darende ilçesinde bir traktör kazası yaşandı. Kaza, gündüz saatlerinde Yavuzlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Naci Kaygusuz’un kullandığı 44 EY 781 plakalı traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kaza sonrasında traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Yaralı sürücü, hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.