Malatya’da Tren Kazası Sonucu Ölüm

TRAİN ACCIDENT IN MALATYA

Malatya’da gerçekleşen tren kazasında yük treninin çarptığı 60 yaşındaki Aydın Tarar, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Kaza, sabah saat 10.45 civarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Aydın Tarar, hemzemin geçitten karşı tarafa geçmeye çalışırken yük treni tarafından çarpıldı. Kazanın ardından ağır yaralanan Tarar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

