Malatya’da Tren Kazasında Aydın Tarar Vefat Etti

Malatya’da sabah saatlerinde diễn ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, yük treninin Aydın Tarar (59) isimli bir kişiye çarpması sonucu yaralanmasına neden oldu. Olay, Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi’nde yer alan Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Aydın Tarar, rayları geçerken yük treninin çarpması sonucunda ciddi yaralanmalar yaşadı.

Yaralanan Aydın Tarar, olayın ardından çevredekilerin hızlı müdahalesi ile sağlık ekiplerine bildirildi ve hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tarar, sabah saatlerinde yapılan doktor müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tarar’ın cenazesi, yapılacak otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan, kaza sonrası hemen gözaltına alınan yük treni makinistinin ise emniyet işlemleri sürüyor.