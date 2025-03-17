Malatya’da Tüfekle Güvenlik Tehdidi: 6 Gözaltı

GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATAN ŞAHISLAR GÖZALTINDA

Malatya’da, tüfekle ateş açarak genel güvenliği tehlikeye atan 6 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kamuya açık yerlerde “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarını işleyenlere karşı operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONDA YAKALANANLAR

Yapılan operasyonda, “Bizi kim alabilir?” diyerek yerleşim alanlarında tüfekle ateş açan bir şahıs da dahil olmak üzere toplamda 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.