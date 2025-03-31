Haberler

Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 803,3 Gram Ele Geçirildi

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON

Malatya’da polis, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, 803,3 gram uyuşturucu madde ile 94 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı şehirlerden Malatya’ya uyuşturucu madde getirmeye çalışan zanlıları takibe aldı.

FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP SONRASI YAPILAN OPERASYON

Fiziki ve teknik takip sonrası düzenlenen operasyonda, 1 cam şişe içerisinde bulunan 803,3 gram gamma-hidroksibütirat (GHB) uyuşturucu madde ile birlikte 94 adet sentetik ecza hapına ulaşılabildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan İ.S., adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Mersin’de Trafikteki Tartışma Yumruklu Kavgaya Dönüştü

Mersin'de iki sürücü arasında yaşanan trafik tartışması kavga ile sonuçlandı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, D-400 karayolu bir süre trafiğe kapandı.
Haberler

Tekirdağ’da Hatalı Sollama Kazasında 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleşen hatalı sollama sonucu motosiklet kazasında sürücü ve yolcusu yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.