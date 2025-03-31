Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 803,3 Gram Ele Geçirildi

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON

Malatya’da polis, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, 803,3 gram uyuşturucu madde ile 94 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı şehirlerden Malatya’ya uyuşturucu madde getirmeye çalışan zanlıları takibe aldı.

FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP SONRASI YAPILAN OPERASYON

Fiziki ve teknik takip sonrası düzenlenen operasyonda, 1 cam şişe içerisinde bulunan 803,3 gram gamma-hidroksibütirat (GHB) uyuşturucu madde ile birlikte 94 adet sentetik ecza hapına ulaşılabildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan İ.S., adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.