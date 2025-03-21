Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

OPERASYONUN AYRINTILARI

Malatya’da uyuşturucu satıcılarına karşı ‘torbacı’ olarak bilinen gruba yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu fiziki ve teknik takiplerin ardından bu baskını gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda ele geçirilen malzemeler arasında 5 bin 987 adet sentetik ecza maddesi, 17,95 gram sentetik kannabinoid, 9,38 gram metamfetamin, 0,17 gram esrar, bir av tüfeği ve ruhsatsız bir tabanca ile 50 fişek yer alıyor.

ZANLILARIN DURUMU

Gerçekleştirilen operasyonun sonunda, gözaltına alınan zanlılar, polis merkezinde verdikleri ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmeler sonucunda 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.