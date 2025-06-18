Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

MALATYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya’da, ‘torbacı’ olarak bilinen sokak uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen bu çalışmalar, uyuşturucu satıcılarına karşı etkili bir operasyon olmayı hedefliyor.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bu projeli dosya çerçevesinde yaklaşık 3 ay boyunca süren teknik ve fiziki takiplerin ardından gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 3 bin 724 adet sentetik ecza hap, 13 gram kokain, 11,17 gram sentetik kannabinoid, 8 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.