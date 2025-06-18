Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR

Malatya’da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 9 zanlı gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına karşı koordineli bir çalışma yürüttü.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen bu operasyonlarda, 3 bin 724 adet sentetik ecza hapı, 13 gram kokain maddesi, 11,17 gram sentetik kannabinoid maddesi, 8 gram skunk maddesi ve bir adet hassas terazi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLIYOR

Gözaltına alınan zanlıların, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Bu operasyon, Malatya genelinde uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam eden çabaların bir parçası olarak öne çıkıyor.