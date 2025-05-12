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Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 441 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçiriliyor ve 3 şüpheli gözaltına alınıyor. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda uyuşturucu satıcılarına karşı bir operasyon düzenlediğini aktarıyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN DETAYLARI

Yavuz, operasyonda 441 gram sentetik uyuşturucu, 40 adet sentetik ecza hapı, hassas bir terazi ve bir tabanca ele geçirildiğini duyuruyor. Ayrıca, bu durumla bağlantılı olarak 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildiriyor.

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