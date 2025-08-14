Haberler

Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya’da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Düzenlenen operasyonda, 550 gram esrar ile birlikte 32 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ekipler, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana Mahallesi’nde belirli bir adrese yönelik operasyon düzenledi.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Operasyon sırasında, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek ve çok sayıda mermi de yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınırken, jandarma tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

