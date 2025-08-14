Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYON SONUCUNDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde mücadeleleri kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sırasında, 550 gram esrar ve 32 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma, Yeşilyurt ilçesinin Cafana Mahallesi’nde belirlenen bir adrese baskın yaptı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Düzenlenen operasyonda, 1 adet tabanca ve 1 adet tüfek ile çok sayıda mermi de bulundu. Bu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.