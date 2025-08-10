Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılarına yönelik yapılan baskında toplamda 523,7 gram esrar ile 12 kök kenevir bitkisi ele geçiriliyor. Bu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara karşı kapsamlı bir operasyon yapıyor. Yapılan baskında, belirlenen adreste 523,7 gram esrar ve 12 kök kenevir bitkisi elde edilirken, 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerine devam ediliyor.