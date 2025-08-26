Haberler

Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

JANDARMA OPERASYONUYLA UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri bin 207 adet sentetik ecza hap ve 18 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON YEŞİLYURT İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bahsi geçen uyuşturucu maddelerin elde edildiği ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

