Malatya’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan Aramalarda Çarpıcı Buluntular

Operasyon sırasında arama yapılan adreslerde 13 kilo 215 gram esrar, 140 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmada gerçekleştirilen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklandı. Bu operasyon, Malatya’da uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi.