Malatya’da Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı

TORBACILARA YÖNELİK OPERASYNLARDA 38 ZANLI TUTUKLANDI

Malatya’da sokak satıcıları olarak bilinen torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında toplamda 38 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yürüttükleri faaliyetler çerçevesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

YAPILAN OPERASYONLAR SONUCUNDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDESİ

Yürütülen 28 ayrı operasyonda gerçekleştirilen fiziki ve teknik takipler sonucunda 1 kilo 953 gram metamfetamin, 55 bin 856 adet sentetik ecza, 732 gram sentetik kannabinoid, 655 gram esrar ve 134 gram sentetik kannabinoid ham maddesi elde edildi. Ayrıca 6 adet ecstasy hap ve 93 kök kenevir bitkisi de ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ İŞLEMLER SONRASINDA TUTUKLAMA

Mahkemeye çıkarılan 38 zanlı, gerçekleştirilen adli işlemler sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Malatya’daki uyuşturucu ticareti ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.