Malatya’da Valiz Fünye İle Patlatıldı Boş Çıktı

Malatya’da, Kongre ve Kültür Merkezi önünde bulunan bir valiz, fünye ile patlatıldı. Yapılan inceleme sonucunda valizin boş olduğu belirlendi. Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi’nde gerçekleşti.

VALİZİN BIRAKILDIĞI DURUM FARK EDİLDİ

Kongre ve Kültür Merkezi’nin önünde bırakılan valizi gören mahalle sakini, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı ve bomba imha uzmanlarını olay yerine çağırdı.

BOŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılan valizin yapılan incelemede boş olduğu tespit edildi. Olayın ardından trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı ve valizi kimin bıraktığına dair soruşturma başlatıldı.

