Haberler

Malatya’da Yangın İtfaiyece Söndürüldü

YANGIN OLAYI MALATYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Malatya’da bir apartmanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde yaşandı.

KONUMA MÜDAHALE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Karlık sokak üzerinde bulunan bir apartmanda aniden yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi sonrasında, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanma durumunun olmadığı yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle hızla söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın olayının ardından, duruma ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

2 Yaşındaki Çocuk Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de 2 yaşındaki bir çocuk, yerde bulduğu fare zehrini yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Haberler

Aydın’da Etkinlikte Kahramanlar Anlatıldı

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri mini öğrenciler, milli mücadele kahramanlarının mezarları ve müzelerini ziyaret ederek tarihsel bilincini güçlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.