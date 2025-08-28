Malatya’da Yangın İtfaiyece Söndürüldü

YANGIN OLAYI MALATYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Malatya’da bir apartmanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde yaşandı.

KONUMA MÜDAHALE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Karlık sokak üzerinde bulunan bir apartmanda aniden yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi sonrasında, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanma durumunun olmadığı yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle hızla söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın olayının ardından, duruma ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.