Malatya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde meydana gelen orman yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Yalınca Mahallesi’ndeki orman alanında nedenselliği henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM ETTİ

Bölgeye, itfaiye, AFAD, DSİ, Kızılay, UMKE, jandarma, polis ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü’nden ekipler gönderildi. Yangına müdahale etmek amacıyla, 3 helikopter, kamu kurumlarına ait 19 araç, 58 personel ve 30 gönüllü vatandaş yer aldı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı.

VALİDEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangının kontrol altına alındığını ve şu an soğutma çalışmaları yapılmaya devam ettiğini bildirdi. Vali Yavuz, “Ekipler cansiperane yangına müdahale etti ve ediyor. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.” şeklinde konuştu. Çalışmalara katılan ekipler için de teşekkürlerini iletti.