Malatya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

DOĞANYOL’DA YANGININ ÇIKMASI VE MÜDAHALE SÜRECİ

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde arazide başlayan yangın, ormana sıçrayarak büyüdü. Dünkü yangın, 13.00 civarında Akkent Mahallesi’nde patlak verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, yerleşim alanlarına yakın bir noktaya ulaştı ve mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bu durum üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE

Alevlere müdahale, itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü, jandarma, büyükşehir belediyesine ait iş makineleri, arazözler ve helikopterlerle yapıldı. Yangının büyümesi sonucu bir ev zarar gördü. Rüzgarın etkisi ile alevler dağlık alana doğru ilerledi. Yangın söndürme çalışmaları için AFAD, UMKE ve Kızılay gibi kurumlarla birlikte çevre illerden de takviye ekipler bölgeye gönderildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI VE SONUÇ

Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları sabaha kadar devam etti. Köylüler de söndürme çalışmalarında destek verdi. Uzun süren bir mücadelenin ardından yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan 21 saat sonunda kontrol altına alındı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.