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Malatya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

İNŞAAT ŞANTİYESİNDE YANGIN PANİĞİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki İkizce Mahallesi’nde inşaat halindeki bir konteynerde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar arasında korku yarattı. Deprem konutlarının yapıldığı şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerde henüz tespit edilemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.

YANGININ BÜYÜMESİNE ENGEL OLUNDU

Alevler hızla yayılmaya başlayarak birkaç çadırı alevler içinde bıraktı. Olayın bildirilmesi üzerine, yangın söndürme ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. İtfaiye müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve kısa sürede söndürüldü. Yangında kimsenin yaralanmadığı kaydedilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

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