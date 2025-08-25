Haberler

Malatya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI

Malatya’daki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi’nde gerçekleşti.

BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLER

Edinilen bilgilere göre, Çağlayan Sokak üzerindeki bir apartmanda yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanmanın olmadığı yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası olayla ilgili inceleme çalışmalarına başlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
Haberler

İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.