Malatya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI
Malatya’daki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi’nde gerçekleşti.
BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLER
Edinilen bilgilere göre, Çağlayan Sokak üzerindeki bir apartmanda yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanmanın olmadığı yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın sonrası olayla ilgili inceleme çalışmalarına başlandı.