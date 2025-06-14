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Malatya’da Yangın Meydana Geldi

YANGIN OLAYI MALATYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Malatya’daki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın meydana geldi. Yangında yaralanan kimse olmadı ancak maddi hasar oluştu. Olay, Yeşilyurt ilçesindeki Konak Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşandı.

ŞANTİYEDE YANGIN ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre, Tahnebi Sokak üzerinde bulunan şantiyede çalışan işçilerin yaşadığı konteynerlerde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, 8 konteyneri etkiledi. Yangının duyulmasının ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yaralanma olmaması sevindirirken, yangında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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