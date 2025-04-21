Malatya’da Yangın Paniğe Neden Oldu

YANGIN PANIĞA NEDEN OLDU

Malatya’da bir konteyner iş yerinde meydana gelen yangın, bölge halkında korkuya yol açtı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangın, çevredeki esnafın müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BACA KISMINDAN ÇIKTI

Yangın, Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, tavuk satışının yapıldığı iş yerinin baca kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler oluştu. Kısa sürede paniğe neden olan yangın, çevredeki esnaf tarafından söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar ortaya çıktı.