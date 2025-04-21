Malatya’da Yangın Paniğe Yol Açtı

YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Malatya’da bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar arasında panik yarattı. Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

YANGINI ÇEVRE ESNAFI SÖNDÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, tavuk satışının yapıldığı konteynerde meydana gelen yangın, iş yerinin baca bölümünden bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı. Kısa süre içinde paniğe yol açan yangın, çevre esnafının hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaralanan kimse olmazken, iş yerinde maddi kayıplar oluştu.