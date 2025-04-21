Haberler

Malatya’da Yangın Paniğe Yol Açtı

YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Malatya’da bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar arasında panik yarattı. Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

YANGINI ÇEVRE ESNAFI SÖNDÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, tavuk satışının yapıldığı konteynerde meydana gelen yangın, iş yerinin baca bölümünden bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı. Kısa süre içinde paniğe yol açan yangın, çevre esnafının hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaralanan kimse olmazken, iş yerinde maddi kayıplar oluştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Dem Parti İmralı’da Görüşme Gerçekleştirdi

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği dördüncü görüşmede Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu ele aldı. Van Milletvekili Pervin Buldan, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti.
Haberler

“Narkokapan-Ankara Operasyonu” Kapsamında 586 Tutuklandı

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda, 14 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 586 kişi tutuklandı. Soruşturmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.