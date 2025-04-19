Malatya’da Yangın Söndürüldü, Tünel Açıldı

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Mahallesi’nde, seyir halindeki kömür yüklü bir kamyonda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, 8 araçla olay yerine gelip yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü fakat olay nedeniyle dumandan etkilenen bir kişinin hastaneye kaldırılması da yaşandı. Yangın sebebiyle tünelde ulaşım çift yönlü olarak kapatıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA VE İNCELEME

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Doğanşehir ilçesindeki yangın ihbarını doğruladı ve “Ekiplerimiz yönlendirilmiş. Yoğun duman nedeniyle zorlukla müdahale edilerek araç yangını söndürülmüş. Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık kuruluşuna sevk edilmiştir.” dedi. İtfaiye ekipleri, kamyonda yapılan soğutma çalışmalarını tamamlayarak yangın sonrası durumu kontrol altına aldı. Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban olay yerinde gerekli incelemeleri yaptı.

TÜNELDE TRAFİK DÜZENLEMESİ

Erkenek Tüneli, yangın sonrası Gölbaşı istikametine çift şeritten, Malatya istikametine ise tek şeritten trafiğe açıldı. Yangının söndürülmesinin ardından tüneldeki ulaşım durumu normale dönmeye başladı.