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Malatya’da Yaya, Kamyonla Çarpıştı

YAYA KAMYONUN ÇARPMA SONUCU AĞIR YARALANDI

Malatya’da bir yaya, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. H.G. yönetimindeki 23 AEY 830 plakalı kamyon, Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi’nde Turgut Temelli Caddesi üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.Ö’ye çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI VE DURUMU AĞIR

Kaza sonrası yaralanan Ş.Ö, olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

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