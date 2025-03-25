Malatya’da Yeni Yaşam Alanları Yükseliyor

YENİ YAŞAM ALANLARI YÜKSELİYOR

Malatya’da dirençli ve kimlikli şehircilik anlayışıyla yeni yaşam alanlarının inşa edildiğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Çarşı projesi kapsamında Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı ve 46. ile 53. Adalarda toplam 800 bağımsız bölüm içeren ilk etabın, Nisan ayı içerisinde teslim edilmesinin planlandığını belirtti. Ölmeztoprak, ayrıca Doğanşehir ve Akçadağ’da devam eden çalışmaları ve Hekimhan’da rezerv alanda yapılacak projelerle ilgili de bilgi verdi.

YENİDEN İMAR ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Milletvekili Ölmeztoprak, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler sonrasında Malatya’da yürütülen yeniden imar ve inşa süreçlerinin hızla sürdüğünü değerlendirdi. “6 Şubat 2023’te yaşadığımız felaketin ardından Malatya’da yürüttüğümüz süreç tüm hızıyla devam ediyor” diyen Ölmeztoprak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut ile birlikte bu çalışmaları yakından takip ettiklerini aktardı. Bu sürecin, Malatya’nın hafızası ve sosyal hayatıyla birlikte mahalle ruhunun yeniden canlandırılmasının temeli olduğunu vurguladı.

MALATYA ÇARŞISI YENİDEN CANLANIYOR

Malatya Çarşı projesinin detaylarını paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak, “Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yeniden inşa edilen Malatya Merkez Çarşımız, modern ve dirençli yapısıyla şehrimizin ticari belleğini ayağa kaldırıyor.” dedi. Proje çerçevesinde toplam 6.410 bağımsız bölüm, dükkan, ofis ve konutun bulunduğu bilgisini veren Milletvekili, Nisan 2025’e kadar 800 bağımsız bölümün teslim edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

DOĞANŞEHİR’DE YENİ PROJELER HAYATA GEÇİYOR

Malatya’nın depremlerden en fazla etkilenen bölgelerinden biri olan Doğanşehir’de yürütülen projelere dair bilgiler veren Milletvekili Ölmeztoprak, “Doğanşehir ilçemizde Doğu, Yeni ve Erkenek Mahallelerinde toplam 28,5 hektarlık alanda, 1.024 konut, 509 ticari birim ile birlikte diğer yapılar inşa ediliyor” ifadesini kullandı. Bu projelerle birlikte “yaşanabilir, dirençli ve kimliğini koruyan bir Doğanşehir” oluşturmanın amaçlandığını belirtti.

AKÇADAĞ’DA MODERN YAŞAM ALANLARI İNŞA EDİLİYOR

Akçadağ ilçesinde de rezerv yapı projesinin hayata geçirildiğini söyleyen Milletvekili, “303 konut, 155 ticari birim ve diğer yapılar ile çevreyle uyumlu bir yaşam alanı tasarlıyoruz” dedi. Ulaşım ihtiyaçlarını gözeten ve hemşehrilerinin taleplerini merkez alan bir anlayışla çalıştıklarını belirtti.

HEKİMHAN VE DARENDE’DE YENİ PROJELER

Hekimhan ilçesinde de tarihi ve kültürel kimliği gözeten bir yaşam alanının inşa edileceğini belirten Ölmeztoprak, “Kültürel kimliğe önem veren yaşam alanları tasarlıyoruz” dedi. Hekimhan ve Darende çarşılarının yeniden inşasıyla ilgili de projelerin devam ettiği duyurusunu yaptı.

GÜÇLÜ VE DİRENÇLİ BİR MALATYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Milletvekili Ölmeztoprak, “Tüm bu projelerde geçmişi koruyarak, bugünü yaşanabilir kılan ve geleceğe umutla bakan bir şehircilik anlayışı ile ilerliyoruz” diyerek daha güçlü ve müreffeh bir Malatya hedefleri doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.