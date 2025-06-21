Malatya’da YKS Sınavı Tamamlandı

SINAVIN İLK OTURUMU TAMAMLANDI
Malatya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk aşamasını oluşturan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başarıyla sona erdi. Sınavın gerçekleştirildiği İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksek Okulu ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi çevresinde, sınav katılımcılarının yakınları yoğun bir kalabalık oluşturdu.
Sınavdan çıkan adaylar, kendilerini bekleyen aileleriyle birlikte yaşadıkları heyecanı paylaştı. Aynı zamanda okul çıkışında trafiğin yoğunluğunun arttığı gözlemlendi. Sınav sonrası ulaşımda yaşanan bu yoğunluk, katılımcıların ve ailelerin stresini artırdı.